Enock Barwuah: chi è il fratello di Mario Balotelli

Di Massimo Galanto lunedì 14 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Enock Barwuah

Enock Barwuah è tra i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, al via su Canale 5 lunedì 14 settembre 2020.

Fratello naturale di Mario Balotelli, calciatore ex Inter, Milan, Manchester City, Nizza, Brescia e Nazionale, Enock 20 Febbraio 1993, anche Enock ha una carriera attiva da calciatore professionista (è un attaccante), anche se in serie minori. Nell'ultima stagione, per esempio, ha giocato nell'Unione Sportiva Dilettantistica Caravaggio (sede nel comune di Caravaggio, in provincia di Bergamo) in Serie D. Nato a Palermo 27 anni fa, è alto oltre 1 metro e 80 centimetri e pesa poco meno di 80 chilogrammi.

Enock, oltre a Mario, ha altri due fratelli, ossia Abigail ed Angel. Il cognome non è Balotelli in quanto Enock è stato affidato ad un'altra famiglia rispetto a quella di Mario.

Enock, diventato popolare anche grazie ad uno scherzo de Le Iene di cui è stato vittima (ma in precedenza era stato complice ai danni del fratello), ha avuto qualche problema con la giustizia. Nel 2012 è stato arrestato per un’aggressione ai carabinieri. Per questo motivo è stato condannato per 4 mesi, ma ha ottenuto la sospensione della pena.

Enock Balotelli è fidanzato, anche se attualmente non si conoscono i dettagli sulla ragazza.

L'account Instagram di Enock (@enock17) è seguito, al momento, da oltre 222 mila follower.