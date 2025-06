Pier Silvio Berlusconi attualmente alla guida di Mediaset, ha una sorella maggiore: Marina. Personaggio di grande carisma e potere, che non ama apparire in pubblico e che svolge un ruolo importante nella famiglia. Marina è nata dall’unione dell’ex premier con Carla Dell’Oglio, come Pier Silvio aveva un rapporto speciale con il padre, che in pratica le ha insegnato tutto quello che sa oggi. E’ una donna determinata e di carattere che non ama il gossip, anche per questo raramente ha conquistato le pagine dei giornali e quando succede è solo per meriti professionali.

Dopo aver conseguito la maturità classica ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche, ma non ha mai concluso il suo percorso di studi. Nonostante questo è riuscita ad affermarsi, ha trovato la sua strada impegnandosi con dedizione nei compiti che le venivano affidati. Ha seguito un percorso non sempre facile e oggi è considerata una delle donne più potenti, oltre che ricche d’Italia. Il suo ruolo è ben distino da quello del fratello minore, anche se vanta partecipazioni a Mediaset e nell’altre società del gruppo. Oggi Marina è un’imprenditrice di successo, si occupa di editoria, e diverse società che fanno capo a lei sono in crescita.

Inoltre gode della stima dei colleghi e degli addetti ai lavori. Diversi l’imprenditori internazionali che apprezzano il suo modo di fare impresa. Lo scorso anno Forbes le ha attribuito il 48esimo posto nella classifica delle donne più influenti al mondo. Un titolo di rilievo visto che è stata l’unico volto femminile italiano ad apparire nella hit.

Marina Berlusconi imprenditrice di successo

La sorella di Pier Silvio Berlusconi vanta diversi riconoscimenti imprenditoriali. Oltre che nella classifica di Forbes si è conquistata il nono posto in quella delle donne più ricche al mondo. Da quando era poco più che ventenne ad oggi che ha 58 anni Marina ha seguito un lungo percorso di crescita, dove ha rivelato un certo talento nel gestire le imprese affidatole dal padre.

E’ stata presidente Fininvest e del gruppo Mondadori, inoltre vanta esperienze in Mediobanca e a Mediolanum. Il presidente Sergio Mattarella le ha anche conferito la carica di Cavaliere del Lavoro. Nonostante il successo della sua vita privata si conosce poco. E’ sposata con Maurizio Vanadia, primo ballerino del Teatro alla Scala e ha due figli, Gabriele e Silvio.

La scesa in politica di Marina Berlusconi

In molti dopo la dipartita di Silvio Berlusconi si aspettavano una scesa in politica di uno dei suoi figli. E se Pier Silvio è impegnato a dare al gruppo Mediaset un nuovo volto, più globalizzato e digitale, espressione di una crescita non rimandabile, Marina che è a capo del gruppo Mondadori, potrebbe essere la candidata ideale.

Tuttavia ora l’imprenditrice non è interessata ad intraprendere la carriera politica anche se si batterà per difendere le battaglie sostenute dal padre: “Per la politica ho un grande rispetto, la seguo dall’esterno con attenzione, ma il mio posto è nelle aziende, questo è il lavoro che mi piace fare. Ma “nella vita non si può mai escludere nulla”, ha dichiarato Marina in un’intervista rilasciata a Il Corriere della sera.

La primogenita di Berlusconi esclude il suo debutto nel mondo della politica, almeno per ora, ma la sua non è certo una risposta definitiva: “Io ho scelto un`altra strada. E sono soddisfatta della mia vita. Mi ha riservato molte fortune, sia nel lavoro che a livello personale. E la più grande è quella di avere un marito e dei figli come quelli che ho. Detto questo, so che nella vita non si può mai escludere nulla. Quindi, oggi è così. Un domani, se capitasse, la politica, chissà”.