Il conduttore Paolo Bonolis ha fatto i suoi complimenti a Stefano De Martino, che considererebbe suo degno erede.

Paolo Bonolis ha rilasciato un’intervista a SuperGuida Tv dove, per la prima volta, ha confessato chi considererebbe suo degno erede: “Mio erede? Stefano De Martino è molto bravo. Ci sono dei bravissimi ragazzi. L’importante è dar loro il tempo di acquistare credibilità da parte del pubblico anche su prodotti differenti. Il cambiamento è necessario per il futuro della televisione“, ha confessato il conduttore.

Paolo Bonolis: i complimenti a De Martino

A quanto pare Paolo Bonolis avrebbe grande stima dell’operato di Stefano De Martino in tv e, in tanti, sono curiosi di sapere come andranno le cose per lui nel suo futuro in tv (ora che ha ricevuto anche le lodi del celebre volto televisivo).

Per Stefano De Martino si tratta di un periodo roseo non solo dal punto di vista della carriera, ma anche per quanto riguarda le questioni di cuore. Il ballerino infatti sarebbe tornato insieme alla sua ex, Belen Rodriguez, che nei giorni scorsi è tornata a mostrarsi via social con la fede al dito. I due per il momento non hanno ancora confermato pubblicamente il loro ritorno di fiamma, ma i loro fan sono impazienti di saperne di più.

