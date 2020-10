Il Covid ha “preso” anche Ornella Vanoni. L’annuncio è arrivato dai social della cantante, che ha scritto: “Mi ha presa! Sto bene”. Il tutto è stato accompagnato da una foto dove l’86enne si mostra sul letto, avvolta dal piumone, con un ciuffo di capelli rossi che si intravede. Qualche giorno fa l’artista aveva commentato il coprifuoco imposto dalla sua città, Milano:

“Le parole hanno un peso, certo. Ma non bisogna avere paura di usarle quando servono, vedi ‘coprifuoco’. Durante la guerra, e io l’ho vissuta, c’era il coprifuoco e sapevamo cosa bisognava fare: spegnere tutte le luci, perché il nemico non ci bombardasse, e adesso siamo in guerra. State a casa”, aveva scritto, sempre sui social.

Anche a marzo scorso, in pieno lockdown, Ornella Vanoni si era espressa sul Covid lanciando un accorato appello: “Ho un’età in cui è giusto che non esca perché sono a rischio. Ma non lo faccio solo per me, lo faccio per rispetto a tutti gli altri, che possono essere contagiati. Non lo sono, perché sono a casa da due settimane, però rispetto le regole. Penso a quei guerrieri che lavorano come soldati, perché siamo in guerra. Dovete stare a casa, anche se è bel tempo. Devono uscire solo quelli che devono andare al supermercato, quelli che devono lavorare e hanno degli obblighi per mantenere viva la città. Gli altri devono stare a casa. Io sono rimasta a Milano, invece di andare via, per stare vicino ai miei, alle persone che amo, invece non posso vedere nessuno”.

Con lei, si allunga la lista di personaggi famosi risultati positivi al Covid. Tra loro ci sono anche Carlo Conti, Gerry Scotti, Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Fabrizio Corona.