Orietta Berti ha ricordato i momenti di terrore da lei vissuti insieme a suo marito Osvaldo quando entrambi hanno avuto il Covid.

Nel 2020 Orietta Berti e suo marito Osvaldo sono risultati positivi al Coronavirus e per la prima volta a Chi la cantante ha confessato alcuni retroscena su quel periodo: “Ci volevano portare in ospedale, ma Osvaldo disse: “Voglio morire qui, nel mio letto”, e io gli risposi “Ok, facciamolo, così siamo insieme””, ha affermato, sottolineando quanto l’amore per suo marito sia ancora intenso: “Pensiamo sempre allo stesso modo, abbiamo vissuto così tanto tempo uniti che la sera non capita mai di dire “non sai cosa mi è successo oggi”.

Orietta Berti

Orietta Berti e il Covid: la confessione

Nel 2020 Orietta Berti e suo marito Osvaldo si sono trovati a dover restare in isolamento perché positivi al Coronavirus. In quel momento le notizie sul virus erano ancora fumose, e data l’età della coppia i sanitari avrebbero spinto per farli andare in ospedale. Nonostante questo Orietta Berti e suo marito hanno deciso di restare nella loro casa e oggi, per fortuna, quella disavventura è soltanto un brutto ricordo.

La cantante sarà presto opinionista del GF Vip 7 e lei stessa ha confessato cosa si aspetterebbe dal lavoro al fianco della collega Sonia Bruganelli: “Ah, perché, c’è anche da litigare? Pensavo che si potesse discutere solo con i concorrenti. Con Sonia capiterà di non essere d’accordo, ogni persona ha la propria maniera di vedere le cose”, ha affermato.

