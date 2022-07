Mentre si parla di un presunto ritorno di fiamma tra Elodie e Marracash la cantante si è lasciata immortalare all’ultimo live del rapper.

L’amore è tornato a regnare tra Elodie e Marracash? Dopo gli ultimi avvistamenti a Milano la cantante è stata avvistata mentre ballava sotto il palco del collega rapper e lei stessa ha condiviso sui social le immagini che la ritraggono mentre era intenta a cantare Crazy Love, il brano di cui alcune strofe sono state dedicate da Marracash proprio a lei. “Ho sempre perso con la mia natura, ma poi ti sei insinuata, sinuosa con gli occhi verdi, pelle ocra e i tuoi capelli rosa. Quegli occhi così grandi, c’è spazio per entrambi, per la fragilità e per la ferocia, la mia Nefertiti”, recita il brano della canzone.

Sembra ormai sempre più evidente che tra Elodie e Marracash possa essere tornato il sereno: la cantante è stata immortalata mentre, sorridente e visibilmente emozionata, cantava e danzava all’ultimo live del rapper a Torino. I due hanno sempre dichiarato di non volere etichette e dopo la loro rottura, Marracash aveva dichiarato al Corriere della Sera: “Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene”. La cantante per un breve periodo sembrava aver iniziato a frequentare il manager Davide Rossi, mentre ora sarebbe tornato il sereno con la sua ex fiamma.

