Continua a far parlare di sè Nicolò Zaniolo. In realtà il calciatore si segnala ancora una volta per episodi fuori dal campo. Almeno stando a sentire l’ex fidanzata Sara Scaperrotta, che a breve darà alla luce il loro bambino, che si chiamerà Tommaso.

La ragazza sostiene su Instagram che il giocatore della Roma, che dalla prossima giornata avrà come allenatore il portoghese Josè Mourinho, l’abbia bloccata su Whatsapp e gli altri canali dei social network:

Infatti, nonostante Zaniolo a più riprese avesse detto che si sarebbe preso ogni responsabilità. Alle parole tuttavia non sono seguiti i fatti:

Sara Scaperrotta ha continuato:

“La paura che all’inizio ho provato per via dell’assenza di una figura paterna per il bambino e di un complice con il quale intraprendere questo percorso, presto si è trasformata in un forte dispiacere, anche per le modalità che mi sono state riservate. Non per la bufera mediatica nella quale mi sono ritrovata o per le notizie della sua vita privata che puntualmente mi arrivavano mezzo stampa, ma perché Nicolò si stava perdendo tutte le emozioni, le scoperte, quel misto di gioia e di spavento, che caratterizzano tutto il periodo della gravidanza“.