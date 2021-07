Temptation Island 9, Federico e Floriana si sono lasciati (video)

Nel corso della quarta puntata di ‘Temptation Island 9‘, in onda, stasera, lunedì 19 luglio 2021, Floriana ha chiesto, per ben due volte, un falò di confronto immediato con il fidanzato Federico:

Floriana: “Il mio percorso qui l’ho fatto. Tu ti stai facendo la tua vacanza e la storia d’amore. Te la fai fuori. Tutte le coese che ha detto e fatto con questa ragazza, con me, non lo faceva da un anno. Tu l’hai fatte con lei perché con me non provi più un sentimento. Chi ti vuole vedere più. Tu ti sei infatuato davvero di questa qua. Non mi hai mai difeso. Io l’ho sempre fatto. Tu per c.lo non mi prendi più. Sono molto sicura. Mi sono svegliando con la consapevolezza che questa persona non mi merita. La vacanza te la puoi continuare al di fuori. Ti ho chiamato solo ed esclusivamente perché quello che ho visto, mi ha fatto stare cosi male che ho capito che tutti i miei dubbi me li sono tolti. A casa con te non ci torno. Non me ne frega niente. Noi due non siamo fatti per stare insieme. Io ho capito che una persona come te non la voglio nella mia vita”.

Federico: “Io mi sono messo in gioco con quella ragazza per capire a che punto erano i nostri sentimenti. Non puoi dire che ci ho provato. Io non provo niente per quella ragazza, né attrazione, né nulla”.

1

Le lacrime di Federico dopo il falò di confronto con Floriana

Floriana decide di uscire dal programma da sola. A nulla sono valsi i tentativi dell’ex compagno (in lacrime) di convincerla ad uscire assieme dal programma (“Io la amo da morire”):

Floriana: “Mi ha ferito tanto. Ho fatto tanto per lui. Forse l’amore vero non lo troverà più. Questa volta sto ragionando con la testa”.

Il falò di confronto di Floriana e Federico si fa sempre più teso… Cosa accadrà a questo punto? #TemptationIsland pic.twitter.com/t3EbRyAIsU — Witty TV (@WittyTV) July 19, 2021

Floriana sfoga tutta la sua delusione e la sua rabbia nei confronti di Federico! Usciranno insieme o separati? #TemptationIsland pic.twitter.com/9oDyu3a9Kv — Temptation Island (@TemptationITA) July 19, 2021