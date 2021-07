Carolina Marconi, showgirl, attrice ed ex concorrente del GF4, sta affrontando la battaglia più importante della sua vita, quella contro il tumore al seno, diagnosticatole lo scorso maggio.

Carolina sta documentando tutte le fasi della cura, ossia i cicli di chemioterapia ai quali si sta sottoponendo, affrontando questa battaglia con positività, senza perdere il sorriso, né l’ironia.

La showgirl di origini venezuelane, ad esempio, a causa della chemioterapia, ha purtroppo perso i capelli. Carolina Marconi ha optato inizialmente per un taglio corto, per poi decidere di radersi a zero, stanca di veder cadere i capelli a terra:

Nell’ultima foto condivisa su Instagram, invece, Carolina Marconi ha sfoggiato una parrucca. La showgirl ha dichiarato di averla comprata prima di perdere i capelli, per il timore di vedersi troppo diversa.

Carolina, però, ha aggiunto che questo timore, in realtà, non l’ha mai avvertito. Ecco il motivo:

Volevo una parrucca da un po’. La cosa bella è che la parrucca è arrivata prima del previsto, prima che cadessero i capelli, volevo metterla subito per non vedermi “cambiata”. Sinceramente non so come avrei potuto reagire ma quando fai questo tipo di percorso piano piano capisci che l’ultimo tuo pensiero è la caduta dei capelli perché la verità è che indebolendosi non appartengono più a te e diventa, quindi, una liberazione rasarli. Per me è stato così, alla fine preferivo vedermi pelata. Pensavo di soffrire mano mano che i giorni passavano e mi guardavo allo specchio del mio bagno, avevo paura di non riconoscermi, invece, nel mio inconscio capivo che ero sempre io…