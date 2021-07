Si è tenuto qualche giorno fa il matrimonio della modella Jessica Aidi con il calciatore Marco Verratti, stella del Paris Saint-Germain e trascinatore dell’Italia agli Europei di calcio, con il conseguimento del titolo da parte degli azzurri. Alle nozze all’Hotel Crillon di Parigi presente anche Carla Bruni.

L’ex premiere dame tuttavia non si è palesata alle nozze del giocatore in qualità di semplice invitata, bensì come cantante (anche se era presente anche il marito, l’ex presidente della Repubblica francese Nicholas Sarkozy). Carla Bruni infatti al banchetto nuziale ha sciorinato i suoi più grandi successi alla presenza dei due sposi e degli altri ospiti.

Da Quelqu’un m’a dit a Il cielo in una stanza in lingua francese, la Bruni si è cimentata in un medley che ha raggiunto il suo apice con una cover di Felicità, ovviamente il brano portato al successo dalla coppia formata da Al Bano Carrisi e Romina Power.

Ex modella, la cantante è stata spesso al centro delle cronache rose per amori o flirt con personaggi del calibro di Eric Clapton, Mick Jagger, Vincent Perez, perfino la coppia padre e figlio Jean-Paul e Raphael Enthoven. Da anni invece è al fianco di Nicholas Sarkozy, ex presidente della Repubblica francese, grazie al quale proprio in virtù dell’esperienza all’Eliseo si è guadagnata il titolo di premiere dame.

Carla Bruni al matrimonio di Marco Verratti e Jessica Aidi: chi sono

Marco Verratti è considerato uno dei più forti centrocampisti al mondo. Cresciuto nel Pescara di Zeman al fianco di Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, nel 2012 approda al Paris Saint-Germain, con i quali vince svariate volte il titolo di campione di Francia. Sulle sue tracce inizialmente c’era anche la Juventus, ma non se ne fece nulla. Jessica Aidi invece è una modella molto apprezzata di origini magrebine. Quando ha conosciuto il giocatore Marco Verratti faceva come lavoro la cameriera.

Foto: account Instagram Carla Bruni