Miriana Trevisan ha rotto il silenzio sul suo mancato invito alla festa di compleanno di Soleil Sorge, che ha festeggiato in Puglia in compagnia di alcuni amici ed ex gieffini. Miriana a proposito della vicenda ha dichiarato a The Pipol Gossip: “Ovviamente non sono stata invitata. Ma la mia è anche una risposta ovvia, credo. No? Anzi, a dire la verità non sapevo nemmeno fosse il compleanno di Soleil”, ha detto, e ancora: “Non le ho fatto gli auguri, ma glieli faccio volentieri adesso. Le auguro tutto il bene di questo mondo.”

Miriana Trevisan: il compleanno di Soleil Sorge

I rapporti tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge al GF Vip non sono stati dei migliori, ma in queste la showgirl ha dichiarato a The Pipol Gossip di non avercela affatto con l’influencer e di essere andata avanti con la propria vita: “Assolutamente no! Per me l’esperienza al GFvip è finita, e voglio dare priorità ad altro. Il gioco non c’è più. Io non credo di essere una sua nemica. Però ognuno di noi fa le proprie scelte, e alla mia età e con il mio bagaglio di vita non mi preoccupo più di essere o non essere invitata a un compleanno”, ha sottolineato Miriana, che senza dubbio è stata uno dei volti di punta dell’ultima edizione del reality show.

In queste ore anche Alex Belli ha commentato la notizia del suo mancato invito al compleanno di Soleil e ha svelato cosa ne penserebbe.

