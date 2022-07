Clarissa Marchese ha replicato contro chi, via social, l’ha criticata per aver allattato sua figlia fino ai due anni.

Clarissa Marchese ha scelto l’allattamento prolungato per sua figlia Arya ma, sui social, la sua scelta ha fatto discutere. Qualcuno ha apertamente criticato l’influencer e c’è persino chi ha sostenuto che dopo due anni il suo latte fosse ormai come acqua. Lei stessa ha replicato tramite stories via social e ha difeso con fermezza la sua decisione, ribadendo quanto sia importante ascoltare la scienza e dare retta a esperti e “all’OMS che consiglia l’allattamento per i primi due anni di vita del bambino… Ma soprattutto ascoltate voi stesse, il vostro corpo e fate quello che vi sentite di fare quando vi va e come vi va, se vi va!“, ha concluso la moglie di Federico Gregucci.

Clarissa Marchese

Clarissa Marchese: l’allattamento della figlia

Clarissa Marchese ha deciso di allattare sua figlia Arya fino al secondo anno d’età e ha replicato con fermezza contro chi, via social, ha criticato la sua decisione. Oggi l’influencer è più felice che mai accanto alla sua bambina e a suo marito e, per quanto riguarda le sue decisioni legate alla maternità, ha sottolineato di fare affidamento unicamente sui medici e gli esperti.

