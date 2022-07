Giulia Provvedi ha condiviso sui social un suo scatto con e senza filtri e ha messo in mostra la sua cellulite.

Giulia Provvedi ha deciso di mandare un messaggio body positive ai suoi fan e sui social si è mostrata in due foto identiche ma con e senza filtri: nella prima il lato B della cantante, in bella mostra, è tonico e perfetto. Nella seconda invece è ben visibile la sua cellulite. “Con o senza difetti sono sempre io, voi come mi preferite? Giulia 1 o Giulia 2?Quello che penso io è che è sempre più bella una vera imperfezione che una finta perfezione”, ha scritto l’influencer nella didascalia all’immagine.

Giulia Provvedi mostra la cellulite: le foto

Dopo aver mostrato la sua pelle imperfetta e un suo brutto sfogo di orticaria, Giulia Provvedi è tornata a mandare un messaggio di positività ai suoi fan, mostrandosi per la prima volta al naturale e senza filtri attraverso i social. La cantante in particolare ha mostrato il suo prorompente lato B, specificando che la “perfezione non esiste” e che anche lei ha la cellulite. In tanti hanno apprezzato il suo messaggio e le hanno fatto i complimenti per la sua straordinaria bellezza.

