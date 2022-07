Matteo Ranieri è finito nella bufera dopo l’annuncio della fine della sua storia con Valeria Cardone. Sua madre lo ha difeso via social.

Dopo mesi di silenzio, Matteo Ranieri e Valeria Cardone hanno finalmente svelato di essersi lasciati ormai da diverso tempo. Sui social in tanti si sono scagliati contro l’ex tronista, accusandolo di non aver fatto sul serio con l’ex corteggiatrice così come con Sophie Codegoni (con cui si era separato l’anno prima). Matteo Ranieri non ha replicato alle accuse, ma sua madre ha condiviso una sua foto sui social e ha preso le sue difese scrivendo: “Sempre fiera dei percorsi che hai fatto, battitene U B*lin”.

Matteo Ranieri: la mamma lo difende

Matteo Ranieri è stato travolto da una valanga di critiche a seguito della sua rottura con Valeria Cardone, e in molto sui social hanno menzionato la sua ex, Sophie Codegoni (ex concorrente del GF Vip) di aver avuto ragione sul suo conto. Al momento Matteo non ha replicato alle accuse nei suoi confronti, ma sua madre ha deciso di prendere le sue difese via social.

Intanto l’ex corteggiatrice Denise Mingiano – che lo aveva corteggiato insieme a Valeria a Uomini e Donne – ha risposto alle domande dei fan sui social, specificando che ormai non starebbe più pensando a Matteo.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG