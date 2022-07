L’attore Alex Belli ha commentato la notizia del suo mancato invito al compleanno di Soleil Sorge in Puglia.

Soleil Sorge ha festeggiato in grande il suo 28esimo compleanno in Puglia e alla festa aveva invitato anche alcuni ex gieffini. Tra questi ovviamente non vi era Alex Belli, con cui i rapporti non si sono conclusi nel migliore dei modi dopo la loro esperienza al GF Vip. Sulla questione lo stesso Belli ha dichiarato a The Pipol Gossip:

“Non c’è nessun “non invito”, la verità è questa. Eravamo e siamo in due parti completamente diverse. Se le ho fatto gli auguri? Neanche questo è rilevante. Nel senso che: Io ho la mia vita, la mia donna. Lei la sua, con il suo uomo che finalmente abbiamo conosciuto tutti. Va bene così. Ho visto però che ha fatto una bellissima festa di compleanno, e sono stra felice per lei e se lo merita. Perché sono così restio a parlare di Soleil Sorge? Ma non serve approfondire qualcosa che non c’è. Io e lei siamo in due emisferi diversi, distanti fisicamente, non c’è niente.”

Alex Belli: il mancato invito al compleanno di Soleil Sorge

Alex Belli, com’era prevedibile, non è stato invitato alla festa di compleanno di Soleil Sorge in Puglia. A quanto pare la questione sarebbe del tutto indifferente all’attore, che oggi sembra aver ritrovato la serenità al fianco di sua moglie Delia Duran, con cui sogna di avere presto un bambino. “In questo momento sono felice con Delia. Stiamo davvero bene e ci amiamo più di sempre. Come credo lo sia anche lei con il suo compagno. È capitolo chiuso. Ognuno ha la sua vita, stiamo tutti benissimo. Questa è l’unica cosa che conta veramente”, ha rivelato l’ex volto del GF Vip 6.

