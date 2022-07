Vasco Rossi ha dedicato un tenero messaggio a sua moglie Laura Schmidt in occasione dei loro 10 anni di matrimonio.

Vasco Rossi e Laura Schmidt sono felici e uniti e hanno sempre protetto la loro relazione e la loro privacy. In occasione del loro decimo anniversario di nozze Vasco Rossi ha deciso di rompere la sua proverbiale riservatezza e ha dedicato un romantico messaggio alla sua dolce metà:

“10 anni di matrimonio!! Con la Laurina…qualche decennio prima di sposarci… abbiamo fatto un patto di sangue.. di quelli che durano per sempre. E noi manteniamo le promesse. È stata lei a darmi una famiglia e una casa.. ad aver dato un ordine alla mia vita”, ha scritto il rocker di Zocca.

Vasco Rossi: il legame con la moglie Laura

Vasco Rossi e sua moglie Laura Schmidt sono più uniti e innamorati che mai, e in occasione del loro anniversario di matrimonio il cantante non ha perso l’occasione per dedicare un romantico messaggio a sua moglie, madre del suo terzo figlio, Luca, nato nel 1991 (il rocker era già padre di due figli nati da due precedenti relazioni). Lui e Laura Schmidt si sono sposati nel municipio di Zocca e hanno sempre vissuto il loro privato nella massima riservatezza e stando lontani da occhi indiscreti.

