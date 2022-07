L’influencer Chiara Nasti ha replicato contro chi l’ha criticata per i suoi abiti stretti e striminziti in gravidanza.

Sui social qualcuno ha chiesto a Chiara Nasti come mai non indossasse abiti premaman ora che il suo pancino è sempre più evidente. L’influencer è solita mettere in mostra la pancia con top striminziti e jeans sbottonati, e la questione ha sollevato non poche critiche sui social. Lei stessa ha replicato affermando:

“Amo da morire vestire strettaper avere la forma del pancione o mettere top dove lo si vede completamente. Mi piace troppo avere il pancino. Anche se allo stesso tempo vorrei già partorire che ho un male alla schiena allucinante”, ha dichiarato, mentre contro un fan che le suggeriva dei jeans premaman ha replicato: “Mettiteli te! Non sono di mio gusto”.

Chiara Nasti: critiche per gli outfit in gravidanza

Chiara Nasti è finita di nuovo nell’occhio del ciclone e lei stessa ha replicato contro chi l’ha criticata per i suoi abiti succinti in gravidanza. L’influencer aspetta il primo figlio insieme al fidanzato Mattia Zaccagni e il piccolo (che sarà un maschio) dovrebbe nascere a novembre 2022. Al momento la coppia non ha svelato il nome del bambino ma ha fatto sapere di averlo scelto. Quella degli outfit non è la prima critica nei confronti di Chiara Nasti, che è stata ricoperta da una valanga d’insulti per il gender reveals party allo stadio Olimpico.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG