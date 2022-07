Da giorni Belen Rodriguez non appare sui social e, secondo indiscrezioni, potrebbe esserci qualcosa che non va tra lei, Stefano e Antonino.

Belen Rodriguez ha smesso di apparire sui social e, secondo dei sussurri circolati in rete, potrebbe essere successo qualcosa tra lei, Antonino Spinalbese e Stefano De Martino. La showgirl e l’hair stylist non si sono lasciati nel migliore dei modi e negli ultimi mesi Belen è tornata col suo ex marito, padre di suo figlio Santiago. Sempre secondo i rumor la showgirl non avrebbe gradito la notizia del presunto ingresso di Antonino al GF Vip 7.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez via dai social: cosa succede

Da diversi giorni Belen Rodriguez non appare dei social e in tanti credono che possa essere successo qualcosa tra lei e Stefano De Martino o tra lei e il suo ex, Antonino Spinalbese. Per quanto riguarda Stefano, i due sono tornati insieme alcuni mesi fa, ma è possibile che qualcosa sia andato storto anche questa volta (nonostante sulla questione non vi siano conferme).

Per quanto riguarda Antonino invece, secondo indiscrezioni, Belen non sarebbe stata soddisfatta nel saperlo prossimo a entrare nella casa del GF Vip. In tanti si chiedono se la questione riceverà conferme e al momento è stato lo stesso hair stylist a dichiarare di non esser sicuro di voler entrare nel reality show. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG