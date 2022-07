Laura Pausini ha trascorso una splendida vacanza in barca con la sua famiglia, a cui ha dedicato un tenero messaggio via social.

Laura Pausini ha concluso una vacanza in barca con sua figlia Paola e al suo compagno Paolo Carta e, al termine del viaggio, ha deciso di dedicare un tenero messaggio ai suoi cari. “Alla nostra vacanza fatta di tramonti e abbracci, di risate e silenzi, di salti e riposo, di figli e sogni… si ritorna solo andando via”, ha scritto la cantante, postando alcune tenere immagini che la ritraggono al tramonto in compagnia della piccola Paola.

Laura Pausini: la vacanza con la famiglia

Dopo un anno ricco d’impegni Laura Pausini è riuscita a ritagliarsi finalmente del tempo per stare insieme alla sua famiglia e sui social ha postato alcune tenere immagini del tempo trascorso insieme al suo compagno, Paolo Carta, e alla sua bambina, la piccola Paola.

La cantante è molto legata alla figlia che lei stessa ha ammesso di essere riuscita ad avere dopo enormi difficoltà. “Sincermente non pensavo più di poter rimanere incinta senza aiuti: da anni non usavo precauzioni e non è successo niente. Avevo anche scoperto di avere un problema ed ero convinta di dovermi operare ma Paola mi ha anticipato”, aveva confessato la cantante che, dopo la nascita della sua bambina, ha dichiarato di non volere altri figli.

