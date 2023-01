Secondo indiscrezioni Meghan Markle sarebbe furiosa con il Principe Harry e sarebbe arrivata a minacciare di chiedere il divorzio.

Crisi in vista per il principe Harry: secondo il magazine tedesco Frau Aktuell la polizia sarebbe intervenuta durante una lite tra lui e sua moglie nella loro casa a Montecito e, come se non bastasse, Meghan avrebbe minacciato di chiedere il divorzio. A far infuriare l’ex attrice sarebbero state alcune dichiarazioni fatte dal marito in merito alla sua ex, Chelsy Davy, definita dagli amici come “la cosa migliore che gli fosse capitata”.

Principe harry Meghan Markle

Meghan Markle vuole il divorzio da Harry

Mentre in tutto il mondo si parla della controversa rottura tra Harry e i membri della famiglia Reale (a causa delle confessioni da lui fatte nel suo libro, Spare) sembra che anche le cose tra lui e la moglie Meghan Markle non vadano per il meglio: l’ex attrice sarebbe arrivata persino a minacciare di chiedere il divorzio a causa di alcune delle dichiarazioni riportate nel libro. Al momento sulla questione non vi sono conferme e i due, almeno in pubblico, continuano a mostrarsi uniti e sereni.

Secondo i rumor in circolazione la coppia avuto una furibonda lite nella sua casa a Montecito e a sedarla ci avrebbe pensato addirittura la polizia. Sarà vero?

