Lisa Marie Presley è stata stroncata da un arresto cardiaco a 54 anni. Solo alcuni giorni fa aveva preso parte ai Golden Globes.

Gli Stati Uniti piangono Lisa Marie Presley, la celebre figlia di di Elvis Presley che in queste ore è scomparsa dopo aver avuto un arresto cardiaco. Lisa Marie era stata rinvenuta priva di sensi nella sua casa di Los Angeles e, dopo il suo ricovero in terapia intensiva e l’applicazione di un pacemaker provvisorio, purtroppo non ce l’ha fatta. A dare la notizia della sua scomparsa è stata la madre Priscilla, che in un comunicato ufficiale (riportato dai principali media internazionali) ha fatto sapere:

“È con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato. Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto”.

Elvis Presley

Lisa Marie Presley, unica figlia del celebre divo Elvis Presley, si è spenta a 54 anni. La notizia ha lasciato sotto shock i fan di tutto il mondo visto che aveva preso parte alla cerimonia dei Golden Globes solo alcuni giorni fa (in occasione della premiazione relativa al film Elvis, incentrato sulla storia di suo padre).

Priscilla era stata sposata con Nicolas Cage e con Michael Jackson ed era proprietaria di Graceland. Dal 2006 è stata sposata con il chitarrista della sua band Michael Lockwood, da cui ha avuto due gemelle: Harper Vivienne Ann e Finley Aaron Love, nate il 7 ottobre 2008.

