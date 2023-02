Un biografo della famiglia Reale ha svelato alcuni inediti retroscena su Harry e Meghan Markle e sul loro rapporto con il lusso.

Secondo il biografo inglese Tom Bower, autore di Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors, Meghan Markle sarebbe rimasta delusa nell’aver saputo che la ricchezza di Harry non fosse quella che lei immaginava e, a seguire, i due avrebbero comunque condotto le loro vite nella massima agiatezza e, per questo, sarebbero stati costretti a chiedere “favori” ai loro amici vip, come Serena Williams e i coniugi Clooney.

Harry e Meghan

Meghan Markle e i soldi: i favori chiesti alle star

Nonostante abbiano detto addio alla loro vita da membri della famiglia Reale, il Principe Harry e sua moglie Meghan continuano a stare sulla bocca di tutti e non di certo per questioni positive. Secondo il biografo Tom Bower (e stando a quanto riporta Vanity Fair) i due ex duchi del Sussex sarebbero arrivati a chiedere favori da centinaia di migliaia di dollari ai loro amici famosi, così da poter soggiornare in tenute extra lusso (gratuitamente) o partecipare a feste da capogiro (una su tutte quella organizzata da Amal Alamuddin e Serena Williams per l’arrivo della seconda figlia della coppia, Lilibet Diana) senza sborsare un centesimo.

Negli Stati Uniti Harry e Meghan hanno preso accordi commerciali con alcune piattaforme di cinema streaming e hanno realizzato dei podcast. I due, secondo le critiche più ferventi, avrebbero usato la loro indubbia popolarità per attirare ulteriore fama e ricchezza (nonostante entrambi abbiano detto di voler godere di maggiore privacy).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG