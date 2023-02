Il fratello di Madonna, Anthony Ciccone, è morto. L’uomo viveva sotto a un ponte e aveva pubblicamente attaccato la nota pop star.

Anthony Ciccone, uno dei sette fratelli di Madonna, è scomparso a 66 anni. L’uomo aveva vissuto per anni come senza tetto nel Michigan e sembra che avesse rifiutato qualsiasi offerta d’aiuto a lui proposta dalla più famosa sorella o dagli altri familiari.

“Sono uno zero ai loro occhi, sono solo fonte di imbarazzo. Mi sono congelato fin quasi a morire, ma alla mia famiglia non è importato per mesi – aveva dichiarato nel 2011, come riporta il Daily Mail -. Mio padre sarebbe contento se morissi di ipotermia, così non si dovrebbe più preoccupare di me. Madonna? Non le ho mai voluto bene e lei non ne ha mai voluto a me”.

Madonna: è morto il fratello

Anthony Ciccone, il fratello di Madonna balzato agli onori delle cronache in passato per i suoi problemi di tossicodipendenza e per la sua vita da clochard, è scomparso. Al momento la celebre popstar non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla morte dell’uomo, con cui sembra che non avesse più rapporti da anni.

Secondo il Daily Mail Madonna aveva offerto il suo aiuto al fratello, che però l’avrebbe rifiutato. “Non voglio che mi facciano l’elemosina perché sono il fratello di Madonna, non sto cercando pubblicità”. Nel 2013 Anthony Ciccone era stato arrestato per una violazione di domicilio e in seguito alla vicenda non si era più parlato di lui.

