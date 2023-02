La famiglia di Bruce Willis ha emesso un comunicato ufficiale per svelare quali siano le condizioni di salute dell’attore.

Da tempo la famiglia di Bruce Willis è in apprensione per le condizioni dell’attore che, circa un anno fa, ha iniziato a manifestare seri problemi di salute e in particolar modo l’afasia, patologia che colpirebbe la sfera del linguaggio e che gli avrebbe impedito di comprendere o emettere suoni articolati. Nelle ultime ore, con un comunicato ufficiale, la famiglia dell’attore ha fatto sapere che sarebbe stato colpito da demenza frontotemporale, patologia da cui sarebbe impossibile guarire.

“Purtroppo le difficoltà di comunicazione sono solo un sintomo della malattia di Bruce. Questo è doloroso, ma è anche un sollievo avere adesso una diagnosi chiara”, ha fatto sapere la famiglia dell’attore nel comunicato postato sul sito della Association for Frontotemporal Degeneration.

Bruce Willis

Bruce Willis: la diagnosi di demenza

Bruce Willis è stato colpito da una delle forme più gravi di demenza e in queste ore i familiari dell’attore hanno emesso un comunicato ufficiale per avvisare i fan su ciò che gli starebbe accadendo.

L’ex moglie Demi Moore e la moglie Emma Heming, insieme alle cinque figlie dell’attore, non hanno mai smesso di stargli accanto nella sua difficile battaglia contro la malattia ma purtroppo hanno fatto sapere che finora le sue condizioni sarebbero solamente peggiorate e che l’attore non riuscirebbe più a comunicare. La notizia ha gettato nel più profondo sconforto i moltissimi fan di tutto il mondo che speravano di ricevere novità positive sulle condizioni dell’attore.

