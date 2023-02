Marlene Willis, madre di Bruce Willis, ha svelato alcuni retroscena sulla drammatica malattia dell’attore.

Bruce Willis è stato colpito da demenza frontontemporale e la madre dell’attore, Marlene Willis, ha confidato agli amici più cari che il figlio è diventato molto aggressivo nell’ultimo periodo e che non la riconosce più. Una fonte vicina alla donna ha rivelato al giornale Marca:

“Le sue reazioni sono molto lente, è sempre più aggressivo e non è più possibile avere una normale conversazione con lui. Anche se questo comportamento è normale nelle sue condizioni”.

Bruce Willis: la confessione della madre

A causa della sua malattia Bruce Willis non riuscirebbe a pronunciare e a riconoscere suoni articolati e da tempo vivrebbe nella riservatezza del suo appartamento circondato dalle donne della sua vita: la moglie Emma Heming e le cinque figlie (tre delle quali avute insieme a Demi Moore).

La madre dell’attore sarebbe affranta perché lui non la riconoscerebbe e avrebbe assunto atteggiamenti aggressivi. Sulla questione non vi sono conferme e per ora la famiglia dell’attore si è limitata a svelare quale sia la diagnosi della malattia fatta dai medici. In tanti tra i fan di Willis sono addolorati per la tragica vicenda che ha colpito la star.

