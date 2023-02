Jorge Arantes, ex marito di J. K. Rowling, ha replicato alle accuse della scrittrice e rivendicato la paternità del suo libro, Harry Potter.

Di recente J. K. Rowling è tornata a scagliarsi pubblicamente contro il suo ex marito, Jorge Arantes, e nel podcast The Witch Trials of JK Rowling ha dichiarato che lui l’avrebbe picchiata e fatta vivere in una clima di puro terrore, arrivando persino a perquisirle la borsa ogni volta che rientrava dal lavoro. Arantes, che lavora come giornalista, ha replicato alle parole della scrittrice e ha rivendicato anche la paternità del suo famoso libro, Harry Potter.

“Mentre lei lo scriveva ho partecipato anch’io, lei lo leggeva a me e io a lei”, ha dichiarato al Daily Mail, e ancora: “Non so perché dica cose del genere forse è delirante dopo tre anni di lockdown per via del Covid”.

J.K Rowling

J.K. Rowling: le accuse dell’ex marito

J. K. Rowling ha pubblicamente accusato il suo ex marito di violenze e abusi e ha fatto sapere che avrebbe persino temuto che lui potesse bruciare il manoscritto di Harry Potter (che lei, attraverso uno stratagemma, avrebbe protetto durante i suoi turni di lavoro in ufficio). “Lui sapeva quanto fosse importante per me, così me lo ha sottratto, lo ha nascosto e tenuto in ostaggio”, ha anche dichiarato la scrittrice all’interno del suo podcast.

L’uomo ha replicato alle accuse a lui rivolte dalla celebre scrittrice e inoltre ha anche affermato che avrebbe personalmente partecipato alla realizzazione del celebre libro, diventato un fenomeno di vendite in tutto il mondo. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG