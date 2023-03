Attraverso un post via social Ed Sheeran ha confessato i retroscena del periodo buio da lui attraversato nell’ultimo anno.

Ed Sheeran ha scritto un commovente post via social dove ha svelato che sua moglie, Cherry Seaborn, avrebbe scoperto di avere un tumore mentre era incinta della sua seconda figlia. Il cantante ha rivelato che la malattia di sua moglie e l’improvvisa perdita del suo migliore amico (scomparso improvvisamente) lo avrebbero gettato in un vortice di disperazione da cui solo ora starebbe cercando di uscire:

“All’inizio del 2022, una serie di eventi ha cambiato la mia vita, la mia salute mentale e, infine, il modo in cui vedo la musica e l’arte (…). E in poco più di una settimana ho sostituito il lavoro di un decennio con i miei pensieri più profondi e oscuri (…) Nel giro di un mese, mia moglie incinta si è sentita dire di avere un tumore, senza possibilità di cura fino a dopo il parto. Il mio migliore amico Jamal (il produttore Jamal Edwards, ndr), un fratello per me, è morto improvvisamente”, ha scritto nel suo post il musicista.

Ed Sheeran: la malattia della moglie

Ed Sheeran ha realizzato il suo nuovo album (Subtract, in uscita a maggio) che, a suo dire, sarebbe riuscito in qualche modo a “salvarlo” dal periodo senza dubbio più difficile e doloroso della sua vita. Il cantante al momento non ha svelato quali siano le attuali condizioni di sua moglie che, durante la sua seconda gravidanza, non ha potuto affrontare alcun tipo di cura.

I due sono estremamente riservati e Ed Sheeran ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro vita insieme. “Mi sono ritrovato in una spirale di paura, depressione e ansia. Mi sembrava di affogare”, ha dichiarato cantante che, con il suo ultimo disco, ha cercato di elaborare il suo dolore.

