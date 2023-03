La moglie di Bruce Willis ha lanciato un appello pubblico dopo aver annunciato al mondo la malattia dell’attore.

Bruce Willis è affetto da demenza frontontemporale e da mesi la famiglia è al suo fianco nella battaglia contro la malattia, che lo ha spinto a ritirarsi dalle scene. Di recente l’attore è stato fotografato (da alcuni fotoreporter del Daily Mail) con alcuni amici per le strade di Los Angeles e sua moglie, Emma Heming, ha condiviso via social un appello pubblico chiedendo ai paparazzi di non importunare suo marito.

“So che questo è il vostro lavoro, ma restate lontani, per favore, non urlate a mio marito, chiedendogli come sta… semplicemente non fatelo. Dategli spazio e consentite alla nostra famiglia o a chiunque sia con lui quel giorno di poterlo portare sano e salvo dal punto A al punto B”, ha dichiarato in un video condiviso via social.

Bruce Willis: l’appello della moglie

La famiglia di Bruce Willis continua a proteggere la privacy dell’attore, che da mesi sta combattendo con la diagnosi di demenza frontontemporale. Accanto all’attore sono rimaste le sue cinque figlie, l’ex moglie Demi Moore e la moglie Emma Heming, che in queste ore ha lanciato un appello via social per chiedere ai paparazzi di non importunare l’attore in questa fase così delicata della sua vita.

Di recente anche la madre dell’attore ha svelato alcuni retroscena sulle sue condizioni, e ha confessato di avere il timore che suo figlio non la riconosca più.

