Da tempo si vocifera che i rapporti tra Harry, Meghan e il resto della Royal Family siano più tesi che mai e infatti nessuno dei membri della famiglia Reale avrebbe preso parte alla cerimonia di battesimo che i due duchi hanno organizzato per la piccola Lilibet Diana nella loro villa a Montecito, California. Stando a quanto riporta CBS News alla cerimonia avrebbero preso parte solo una ventina di persona e Harry e Meghan avrebbero invitato solo all’ultimo minuto Kate, William e Carlo (che forse, proprio a causa dell’invito tardivo, non sono riusciti a organizzarsi per presenziare all’evento).

Dopo la pubblicazione della controversa autobiografia di Harry, Spare, sono diventate sempre più insistenti le voci in merito a una presunta crisi familiare tra il duca del Sussex, il fratello William e suo padre, Re Carlo.

Quest’ultimi infatti non hanno presenziato al battesimo della piccola Lilibet Diana in California e, secondo indiscrezioni, Harry e Meghan li avrebbero invitati solo all’ultimo minuto (scongiurando così che si potessero forse organizzare in tempo). Al momento non è dato sapere neanche se Harry e sua moglie parteciperanno alla cerimonia di incoronazione di Carlo (che si svolgerà nel Regno Unito a maggio) e in tanti sono curiosi di sapere se la famiglia si ricongiungerà in futuro.

