Il cantante Marco Carta ha confermato via social che la sua storia d’amore con il fidanzato Sirio è giunta al termine.

Marco Carta e Sirio, che erano legati sentimentalmente da oltre 7 anni, si sono detti addio. Fino a poco tempo fa il cantante sembrava intenzionato a convolare a nozze con il suo compagno, ma poi qualcosa sarebbe andato storto. “Anche se dopo sette anni ci siamo lasciati (ormai da diversi mesi) ci sarà sempre del bene nel mio cuore. Sempre”, ha ammesso il cantante nelle sue stories sui social, senza svelare ulteriori dettagli sull’argomento.

Marco Carta

Marco Carta e Sirio si sono lasciati

Dopo una lunga e importante storia d’amore, Marco Carta ha deciso di dire addio al fidanzato Sirio e lui stesso lo ha svelato attraverso i social, specificando anche però che il suo affetto nei confronti dell’ex fidanzato resterebbe immutato. In tanti tra i fan dei social sono curiosi di saperne di più e, secondo indiscrezioni, il cantante avrebbe già una nuova fiamma al suo fianco (anche se sulla questione al momento non sono emerse conferme).

In merito alla sua storia con Sirio, Marco Carta aveva confessato a Vanity Fair di essere intenzionato a sposarlo non appena la pandemia da Coronavirus lo avesse permesso: “Sirio è molto riservato. Non si sente a suo agio davanti a riflettori e telecamere e, credo, non farebbe mai un servizio posato per un qualche giornale. Mi piacerebbe molto sposarmi, e di certo lo farò. Prima, però, vorrei si esaurisse l’emergenza sanitaria. Vorrei ricordarmi il giorno delle mie nozze per tutta la vita, festeggiare con gli amici e una serenità che sia vera e totalizzante”.

