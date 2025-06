Questa settimana le stelle sorridono a un segno in particolare mentre ne mettono alla prova un altro: ecco cosa dice l’oroscopo.

Settimana intensa, con transiti planetari che agitano le acque in quasi tutti i segni. Mercurio spinge la comunicazione, ma Venere incrocia tensioni con Marte e porta a galla vecchie insicurezze, soprattutto sul piano affettivo.

I pianeti lenti, come sempre, muovono sotto la superficie: cambiamenti che sembrano lenti ma che, in realtà, stanno riscrivendo scenari interi. E come sempre, c’è chi beneficia di questa energia e chi, invece, dovrà stringere i denti.

L’oroscopo della settimana segno per segno

Ariete

La settimana parte a rilento, ma non è detto che sia un male. Ti serve rallentare per non perdere di vista i tuoi veri obiettivi. L’impulsività non ti aiuterà, soprattutto nei rapporti di lavoro. Dal weekend però qualcosa cambia, una notizia o un contatto inatteso rimetterà in moto le cose. Occhio a non bruciare le tappe.

Toro

Stai ancora digerendo alcune delusioni recenti, soprattutto in ambito personale. Però le stelle cominciano a parlarti in modo più dolce. Saturno ti invita alla pazienza, mentre Venere cerca di riportarti su una strada fatta di relazioni sincere. Evita confronti accesi, non portano a nulla.

Gemelli

Una settimana perfetta per fare networking, proporre idee e mettere a fuoco progetti. Sei carico, brillante e con una parola giusta per ogni situazione. Occhio solo a Marte, che potrebbe renderti un po’ troppo impulsivo nelle scelte economiche. Valuta con calma.

Cancro

Ti stai ritrovando. Dopo settimane in cui ti sei sentito poco considerato, adesso il tuo valore comincia a emergere. La Luna nuova ti regala una luce diversa, anche in amore. Approfittane per chiarire ciò che va chiarito. E per tornare a credere nel futuro.

Leone

È il tuo momento. Energia alle stelle, idee chiare, fascino in aumento. Sia sul lavoro che nella sfera privata, hai la possibilità concreta di sbloccare situazioni ferme da troppo tempo. Anche in amore, sei irresistibile: c’è chi ti cerca, chi ti insegue e chi si pentirà di averti perso. Approfittane. Il cielo è tutto tuo.

Vergine

Settimana pesante. Nulla di irreparabile, però la stanchezza si fa sentire. Soprattutto emotivamente. Le responsabilità si accumulano e potresti sentirti incompreso, persino tra le persone che ami. Prenditi del tempo per te, e non pretendere troppo dai tuoi nervi. Hai bisogno di ricaricare.

Bilancia

Settimana di equilibrio ritrovato. Finalmente riesci a mettere a posto alcune questioni pratiche che ti toglievano il sonno. L’amore è in fase riflessiva, ma non è un male: serve capire cosa vuoi davvero. Non avere fretta di dare risposte che non senti.

Scorpione

Le stelle ti mettono alla prova, soprattutto nel rapporto con l’autorità. Potresti sentirti messo in discussione sul lavoro o da una figura che conta per te. Ma non devi reagire con durezza. Usa l’intuito che ti contraddistingue: puoi uscirne vincitore, ma con strategia.

Sagittario

Tornano sogni e voglia di viaggiare, almeno con la testa. Mercurio ti regala creatività e capacità di visione. In amore, però, sei chiamato a un confronto onesto. Non tirarti indietro: dire ciò che senti potrebbe rivelarsi liberatorio. E necessario.

Capricorno

Non è una settimana leggera, ma nemmeno negativa. Hai tanto da fare, troppi impegni, e poca voglia di spiegare sempre tutto. Però le stelle ti invitano a non isolarci. C’è qualcuno vicino che ha bisogno di te, anche solo per una parola detta al momento giusto.

Acquario

Una ventata d’aria nuova. Ti senti più leggero, finalmente. Alcuni nodi cominciano a sciogliersi e questo ti permette di guardare avanti. L’amore è vivace, anche grazie a un incontro inaspettato. Sul lavoro, mantieni il focus: ci sono buone occasioni in arrivo.

Pesci

Sei un po’ altalenante, ma dentro di te sta succedendo qualcosa di importante. I dubbi di queste settimane non erano inutili, ti hanno insegnato qualcosa. Ora è il momento di agire, anche se con cautela. In amore, potresti ricevere una proposta che spiazza. Ma non è detto che sia un male.

Il segno più fortunato della settimana è il Leone, mentre il più sfortunato è la Vergine. Due segni che si trovano agli antipodi in questi giorni, uno spinto dall’entusiasmo cosmico, l’altro rallentato da piccoli grandi contrattempi che rischiano di pesare sul morale.