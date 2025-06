Sai davvero qual è il segno associato alla tua data di nascita? Con l’Oroscopo Maya potresti ricrederti: cosa c’è da sapere.

C’è chi ci crede davvero, chi per scaramanzia, chi lo legge ogni mattina soltanto per svagarsi un po’. Eppure le previsioni dell’Oroscopo sono per tantissimi un appuntamento fisso giornaliero. Prevedere il futuro, si sa, non è cosa possibile ma leggere qualche riga che preannuncia un periodo di felicità serve a dare un po’ di speranza. E di quella ne abbiamo davvero bisogno di questi tempi.

Siamo abituati ai classici segni dell’Oroscopo delle stelle associati ai mesi del calendario gregoriano ma, non tutti sanno, che esistono vari tipi di Oroscopo. Anche quello cinese è famoso, anche se ha meccanismi un po’ più complicato, ma altrettanto affascinanti. E se vi parlassi dell’Oroscopo Maya? Qui con i segni dobbiamo aprire un altro discorso.

I segni nell’Oroscopo Maya

Gli antichi Maya – civiltà precolombiana instauratasi nel Centro America – prestavano molta attenzione alle stelle, (vi ricorda qualcosa il 2012? ) e solo dopo aver consultato le stesse stelle si prendevano grandi decisioni, come andare in guerra. Antichi studiosi Maya – che riuscirono a tracciare una mappa delle stelle molto accurata – realizzarono un Oroscopo composto da 13 segni corrispondenti ad altrettanti mesi, facendo riferimento al calendario lunare, dunque non di 30-31 giorni, bensì di 28

Secondo la leggenda, ad ogni segno corrispondeva un Animale Guida che, alla nascita, conferivano caratteristiche e capacità ai nuovi nati. Questi Animali non sono conferivano alla persona quello che oggi definiremmo come “carattere”, ma si prendevano anche cura e li proteggevano dai pericoli.

I nati dall’8 febbraio all’8 marzo avevano come Animale Guida il Falcone. I nativi di questo segno erano considerati portatori di benessere di fortuna all’interno non solo del loro nucleo familiare, bensì della stessa comunità. Ecco perché, il Falcone era uno degli animali più importanti per gli antichi sacerdoti Maya. Il Giaguaro, invece, era l’Animale Guida dei nati dal 9 marzo al 5 aprile: si trattava di individui particolarmente coraggiosi e capaci, ma anche estremamente leali. Per i nati dal 6 aprile al 3 maggio l’Animale guida era il Pek, ovvero un cane-volpe: erano persone responsabili, leali e giuste, a cui spesso venivano conferiti ruolo di alta rappresentanza.

Per i nati dal 4 al 31 maggio, invece, l’Animale Guida era il Serpente. I nati sotto questo segno erano individui molto intelligenti e saggi: non a caso, spesso divenivano sacerdoti. La Lepre, invece, era l’Animale Guida dei nati dal 1° al 28 giugno, secondo la leggenda, avevano capacità di chiaroveggenza ed erano portatori di fertilità. I nati dal 29 giugno al 26 luglio, invece, godevano della protezione del segno della Tartaruga. Si tratta di individui dotati di saggezza e pazienza, spesso associati agli dei (erano i loro messaggeri).

Il Pipistrello era l’Animale Guida dei nati dal 27 luglio al 25 agosto: erano, secondo la leggenda, persone dotate di un “super udito”, in grado di ascoltare qualsiasi rumore, persino i pensieri degli altri. Spesso, venivano nominati per altri ruoli nelle comunità. Per i nati dal 26 agosto al 20 settembre, l’Animale Guida era lo Scorpione: individui che avevano il compito di conservare il sapere di tutte le popolazioni, nonché di inventare. L’Animale Guida del Cervo, invece, era per i nati dal 21 settembre al 18 ottobre: erano dotati di grazia e cordialità – il cervo era un animale magico per i Maya – e ricoprivano ruoli di mediazione e trattavano la pace.

Per i nati dal 19 ottobre al 15 novembre, l’Animale Guida era la Civetta: avevano il dono di “sapere leggere gli altri”, ecco perché di norma ricoprivano il ruolo di sciamano. Il Pavone, invece, era l’Animale Guida dei nati dal 16 novembre al 13 dicembre: erano persone sicure, responsabili e fiduciose, alle quali venivano spesso affidati incarichi militari. Per i nati dal 14 dicembre al 10 gennaio, l’Animale Guida era invece la Lucertola: erano individui in grado di gestire le situazioni più delicate e che godevano della fiducia di tutte le anime della comunità. In fine, la Scimmia, era l’Animale Guida dei nati dall’11 gennaio al 7 febbraio: erano persone dotate di una mente attiva e aperta, di norma diventano artisti.