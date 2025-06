Con il cuore dell’estate che batte forte e il cielo che si riempie di transiti sifgnificativi, luglio si presenta per molti segni come un mese dinamico e trasformativo. Il Sole attraversa il Cancro e poi entra nel Leone portando con sé un cambio di ritmo che ognuno vivrà a modo suo.

Per alcuni segni sarà un periodo frizzate e ricco di occasioni da cogliere al volo, per altri sarebbe meglio rallentare il più possibile il ritmo e rivedere gli equilibri in ufficio in vista dell’estate. Possono infatti emergere nuove crisi tra i colleghi oppure si potrebbe assistere a un aumento delle tensioni sia sul lavoro che in campo sentimentale. Ma vediamo tutto più da vicino.

Oroscopo di luglio, quali segni vivranno un periodo difficile (e chi invece può star tranquillo)

Cominciamo con l’Ariete. Con la sua ben nota energia travolgente e il suo carattere da sempre impulsivo, l’Ariete di Luglio ha un solo obiettivo: vincere. Con Marte dalla sua parte sente crescere la voglia di agire e di lasciarsi alle spalle tutto ciò che lo rallenta. Fermarlo, in questo periodo, è davvero impossibile.

Arriva finalmente un po’ di quiete per il Toro. Dopo mesi incerti, luglio regala a questo segno un po’ di desideratissima pace e tranquillità, oltre che un’atmosfera ben più distesa. L’amore ritorna terreno fertile, ma senza eccessi. Inizia una fase delicata, in cui potrebbero verificarsi tensioni con il partner che però dovrebbero risolversi nel giro di poco tempo. Non occorre, dunque, agitarsi troppo.

Creativi e inarrestabili, i Gemelli si preparano a tuffarsi in un mese che sembra promettere molte emozioni. L’idea giusta può nascere ovunque, in treno, in spiaggia, a casa. I nati sotto questo segno vivranno un periodo d’oro in cui non mancheranno nuove fonti di ispirazione e piccole gioie quotidiane.

È il momento di mettersi (finalmente) al centro, per il Cancro. Il Sole nel segno amplifica la sensibilità e il bisogno di autenticità. Dal punto di vista sentimentale va tutto a gonfie vele. Potreste trovare un nuovo amore estivo oppore rafforzare il legame con il vostro partner di lunga data. Tutto, per il momento, sembra sorridervi.

Per il Leone è il momento di brillare. Con il Sole pronto a entrare in questo segno, luglio è un vero trampolino verso la conquista di ciò che desiderate più ardentemente. Vi muovete con fermezza anche nei sentimenti, dove chi osa ha più possibilità.

Luglio per la Vergine è fatto di riflessioni, ordine e silenzi produttivi. È il momento giusto per fare pulizia mentale e fisica. Potrebbero sorgere delle difficoltà a lavoro e nella vita sentimentale ma con la vostra consueta calma e pragmaticità riuscirete a far fronte a ogni tipo di difficoltà. Tenete duro, momenti decisamente più positivi sono all’orizzonte.

Torna la voglia di divertimento e leggerezza per i Bilancia. Le relazioni migliorano, alcuni rapporti trovano finalmente un equilibrio. È il momento di sognare ma con i piedi ben piantati a terra.

Mese intenso per Scorpione e Sagittario

Si prospetta un mese intenso per lo Scorpione. Qualcosa dentro di voi sta cambiando, e lo sapete già. Luglio può trasformarvi e portare a galla verità scomode ma necessarie. Dovreste sistemare alcune cose sul lavoro, meglio sedare subito malumori crescenti.

Il Sagittario non ha mai avuto più bisogno di libertà. Si prospettano nuove avventure e cambiamenti interiori. Luglio è il mese in cui si può ripartire, lascaindosi indietro ciò che vi ha frenato a lungo. Seguite la vostra strada senza voltarvi indietro.

La fatica inizia inizia a dare i suoi frutti per i Capricorno. Finalmente i vostri sforzi vengono riconosciuti e sul lavoro potreste addirittura sperare in una promozione. Ora però rilassatevi e concedetevi una pausa (doverosa). Ve la meritate.

Luglio è un’esplosione di idee e stimoli per l’Acquario. La mente corre veloce e il cuore è in cerca di nuove emozioni da vivere. Lasciatevi trasportare, tutto sembra sorridervi in questo periodo. Per i Pesci arriva invece un mese di sfumature oniriche. L’amore si fa malinconico ma dolce. Eventuali dissapori potranno presto essere risolti, quindi non preoccupatevi eccessivamente.