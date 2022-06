La madre di Edoardo Tavassi ha rotto il silenzio in merito alla relazione avuta da suo figlio e Diana Del Bufalo tra il 2020 e il 2021.

La madre di Edoardo Tavassi ha svelato per la prima volta alcuni retroscena in merito alla liaison avuta da suo figlio e l’attrice Diana Del Bufalo. I due sono stati insieme per alcuni mesi tra il 2020 e il 2021, ma la loro relazione si è conclusa in un nulla di fatto, nonostante in molti credessero che sarebbe durata. La madre di Edoardo ha confessato a Mio:

“Mi piacevano molto insieme, li vedevo affiatati e carini. Lei aveva ancora delle cose irrisolte per la sua storia passata e non era del tutto libera per lasciarsi andare in questa relazione ma sono rimasti in buoni rapporti e si sentono e vedono spesso. Mi sarebbe piaciuta molto come nuora”. La donna si è espressa anche in merito a un possibile ritorno di fiamma tra i due.

Diana Del Bufalo

Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo: parla la madre di lui

A sorpresa la madre di Edoardo Tavassi ha confessato a Mio cosa ne penserebbe della liaison avuta da suo figlio e dall’attrice e cantante Diana Del Bufalo, che a quanto pare sarebbero rimasti in rapporti amichevoli anche a seguito della loro rottura.

Sulla questione la madre del naufrago ha dichiarato di aver considerato l’attrice come una possibile futura nuora ma ha anche affermato che oggi non saprebbe dire se tra lei e suo figlio possa esserci un ritorno di fiamma: “Non saprei: ora sono ottimi amici ma ben venga se ritornasse la fiamma!”, ha detto. Intanto, all’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi si è avvicinato sempre di più a Mercedesz Henger.

