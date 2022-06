Antonella Mosetti ha svelato i motivi per cui è stata lontana dai social e ha confessato anche di aver subito dei gravi danni economici.

La showgirl Antonella Mosetti è sparita per diverso tempo dai radar dei social e lei stessa ha confessato di aver avuto alcuni problemi con il suo account Instagram che l’avrebbero portata anche a subire delle gravi perdite economiche.

“C’è stato un cambio di telefono e hanno cambiato i modi di resettare i telefoni e passare la memoria da un telefono all’altro. Con l’iPhone bastava semplicemente avvicinare il vecchio al nuovo e automaticamente passare i dati. Una volta invece facevi il backup via computer. Io ho fatto la vecchia procedura e mi è stato bloccato Instagram”, ha dichiarato a Novella 2000, e ancora: “Mi spiace perché Instagram ce l’ho da tanti anni, amici, conoscenti, i fan, parenti vicini e lontani e ci si vede tramite le storie. E un po’ mi ha destabilizzata, oltre alla perdita economica”.

Antonella Mosetti: la perdita economica

A causa di un cambio di telefono Antonella Mosetti è arrivata a veder bloccato il suo account e per questo non ha potuto accedere come di consueto ai suoi canali social, che ovviamente le permettono anche di guadagnare grazie a pubblicità e sponsorizzazioni.

In tanti si chiedono se la madre di Asia Nuccetelli – da tempo lontana anche dal mondo della tv – accetterà di partecipare a qualche altro reality show, o magari di tornare al GF Vip. Antonella Mosetti ha sempre ammesso di aver rifiutato le proposte per prendere parte all’Isola dei Famosi, ma in tanti tra i suoi fan sperano di vederla presto di nuovo in tv. In queste ore Antonino Spinalbese e Francesco Facchinetti hanno ammesso di esser stati contattati per prendere parte alla settima edizione del Grande Fratello Vip.

