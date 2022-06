Giulia De Lellis è tornata a mostrarsi in compagnia del fidanzato Carlo Beretta e ha messo a tacere le voci che li vorrebbero in crisi.

Nessuna crisi in vista per Giulia De Lellis e Carlo Beretta, anzi. I due si sono mostrati insieme mentre si stavano godendo una vacanza a Istanbul e l’influencer ha anche scritto: “Ogni tanto una foto se la fa fare l’amore mio”. Tra i due dunque tutto scorrerebbe liscio come l’olio e in tanti sono in attesa di sapere se presto faranno qualche annuncio importante ai loro fan.

Giulia De Lellis smentisce la crisi con Carlo

Giulia De Lellis e Carlo Beretta non stanno vivendo alcuna crisi: la voce era diventata insistente nei giorni scorsi dopo che per diverso tempo i due avevano smesso di mostrarsi insieme sui social. A quanto pare Carlo Beretta non ama lasciarsi immortalare dalla fidanzata, e lei stessa ha confermato più volte la questione attraverso i social. I rumor in circolazione non hanno impedito ai due di concedersi una vacanza all’insegna dell’amore a Istanbul, e il tutto è stato diffusamente raccontato da Giulia De Lellis attraverso i social.

Al momento l’influencer e il rampollo della famiglia Beretta non sembrano intenzionati a sposarsi o ad avere figli, ma in tanti tra i loro fan dei social sono impazienti di sapere dove li porterà il loro grande amore.

