Fedez è stato rimproverato da sua madre Tatiana durante una diretta con i fan dei social. Ecco cos’è successo.

In occasione del lancio del nuovo brano, La Dolce Vita – realizzato in collaborazione con Tananai e Mara Sattei – Fedez ha organizzato una diretta sui social con i fan e ha finito per essere rimproverato da mamma Tatiana e da sua moglie, Chiara Ferragni. Le due hanno notato che il rapper stesse bevendo qualcosa da un bicchiere con la cannuccia e la madre ha scritto: “Non bere c***o”, mentre Chiara Ferragni ha aggiunto: “Sei davvero scemo, devo dirlo”.

Fedez

Fedez rimproverato dalla madre: i motivi

Fedez ha subito due mesi fa un delicato intervento per la rimozione di un tumore neuroendocrino del pancreas e i medici gli hanno espressamente vietato di bere alcolici.

Nonostante questo il rapper potrebbe aver bevuto qualcosa durante la sua ultima diretta sui social, e infatti sua madre e sua moglie lo hanno subito rimproverato- “So che non devo bere, me lo ha detto il medico, è l’acqua di Leone”, ha detto il rapper in diretta social, mentre sua madre ha replicato: “Non dire cavolate”. Nei giorni scorsi Fedez si era scusato pubblicamente con i fan per aver fumato alcune sigarette durante una serata trascorsa con gli amici e aveva invitato tutti i suoi followers a non fare come lui.

