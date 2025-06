Tina Cipollari è uno dei volti più amati di Uomini e Donne, opinionista del daiting show ormai da tantissimi anni e il pubblico ha imparato a conoscerla. Non tutti sanno, però, dove la vamp del programma di Maria De Filippi ha deciso di vivere con la sua famiglia. Sebbene sia un personaggio molto eccentrico, infatti, è piuttosto riservata sulla sua vita privata.

Ad ogni modo è noto che Tina viva a Roma praticamente da sempre, ma non tutti sono a conoscenza del fatto che abbia deciso di comprare casa in una zona non molto centrale, al cuore pulsante della Capitale ha preferito una parte della città più periferica e calma. Dalle immagini che ha condiviso nel tempo, si nota subito che si tratta di una bellissima casa. Del resto una “vamp” come lei non avrebbe potuto avere una dimora differente.

Dove vive Tina Cipollari, la casa da sogno

Tina Cipollari ha deciso di vivere in una villetta fuori dal centro di Roma, una casa piuttosto grande con tanto di giardino esterno che circonda l’intera dimora. L’opinionista di Uomini e Donne ha preferito una zona tranquilla e uno spazio esterno per far crescere i suoi figli e, a giudicare dalle immagini, non avrebbe potuto fare di meglio.

La casa di Tina Cipollari all’esterno ha un patio molto bello e ben curato, soprattutto attrezzato per vivere momenti all’esterno, come cene o pranzi in famiglia. L’opinionista si è sempre definita una donna di casa e, come tale, ama cucinare. Gli spazi interni della dimora della vamp di Uomini e Donne sono molto grandi, il punto forte della casa è sicuramente la grande cucina, che ricorda un po’ quelle dei tempi passati, una stanza ampia con tanto di camino per scaldare l’ambiente, ma anche per concedersi di tanto in tanto una brace in famiglia.

La cucina è caratterizzata, poi, da un’isola dove si trovano i fornelli, dunque è molto funzionale e comoda, anche per cucinare per tante persone. La casa di Tina Cipollari, poi, ha un soggiorno dove l’opinionista ama rilassarsi, l’arredamento è molto originale e, sebbene le tinte dell’arredamento siano prevalentemente chiare, c’è an che una parete di un arancio vivace, che conferisce un tocco vivace allo spazio. E’ qui che l’opinionista trascorre il suo tempo quando non è impegnata con le registrazioni di Uomini e Donne.

Probabilmente, anche perché è un personaggio noto, ha scelto una zona più tranquilla e lontana dal centro, un posto tranquillo dove poter vivere in armonia e serenità con la sua famiglia. La casa di Tina Cipollari, dunque, è molto bella, non mancano dettagli originali che rendono l’arredamento scelto dall’opinionista unico nel suo genere, come quadri particolari, dal gusto leggermente etnico e candele.