C’è grande attesa di conoscere chi saranno i nuovi protagonisti di Uomini e Donne. Mentre si è appena conclusa una stagione straordinaria dal punto di vista degli ascolti, un po’ meno per ciò che riguarda l’epilogo dei vari troni, pare che nella prossima edizione, soprattutto nel trono over, vedremo una serie di novità.

Il daiting show anche quest’anno ci ha regalato una serie di colpi di scena, molti dei quali legati alla fine di troni, i cui tronisti, si sarebbero rivelati non tanto intenzionati a trovare l’amore all’interno del programma. Non sono però mancate nuove coppie, è il caso di quella formata da Martina De Ioannon e Ciro Solimeno e Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Nonostante il trono classico abbia riservato più di una brutta sorpresa, Maria De Filippi non ha intenzione di eliminarlo, affiancherà come sempre il trono over, dove potrebbero esserci delle assenze.

Uomini e Donne, cosa accadrà a settembre

Per quanto riguarda il trono classico c’è un nome che più di tutti sembra essere una possibile nuova tronista, si tratta di Nadia Di Diodato, ex corteggiatrice di Gianmarco Steri, che – secondo il pubblico – farebbe molta simpatia a Maria De Filippi. Sulla questione chiaramente non c’è alcuna conferma, più facile invece fare previsioni per il trono over, chi rivedremo a settembre?

Nel corso dell’ultima edizione di Uomini e Donne dame e cavalieri, tra liti, unioni e separazioni, si sono dati sicuramente da fare. Se per qualcuno l’amore alla fine ha trionfato – è il caso di Giovanni e Francesca e Giuseppe e Rossanna, dunque non dovremo rivederli nel parterre del trono classico – per altri non c’è stato il lieto fine. Gemma Galgani anche quest’anno ha salutato il programma con un “nulla di fatto”, dunque la sua presenza a settembre è praticamente certa.

Stesso discorso vale per Sabrina Zago, la dama ha collezionato una serie di delusioni che l’hanno portata a essere definita “l’erede di Gemma Galgani”. Anche lei dovrebbe tornare a settembre, ma si vocifera che Maria De Filippi potrebbe proporle il trono, come ha fatto con Ida Platano. Chiaramente si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma, l’idea però non dispiacerebbe al pubblico, che così vedrebbe la dama alla prese con un’esperienza diversa.

Assente anche Barbara De Santi, che quest’anno ha finalmente trovato l’amore a Uomini e Donne, lasciando il programma con Ruggiero. La coppia al momento è innamoratissima e, difficilmente, rivedremo ex dama ed ex cavaliere – salvo rotture improvvise – nel programma. Tra le varie ipotesi circolate per i possibili nuovi tronisti, è figurata anche quella che vedrebbe Gianni Sperti seduto sulla poltrona rossa. Proprio come ha fatto la sua collega Tina Cipollari, la De Filippi potrebbe decidere di ripetere l’esperienza con l’ex ballerino. Ma anche questa è solo una voce che non ha alcuna conferma. Tra addii e nuove presenze sicuramente il daiting show di Canale Cinque riuscirà a sorprenderci ancora una volta.