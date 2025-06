Tra i premiati dal MOIGE per il suo programma La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha rilasciato diverse dichiarazioni alla stampa presente. Il conduttore, volto Mediaset consolidato e legato alla famiglia Berlusconi da un profondo affetto, ha rivelato di aver lasciato il suo posto di giurato a Tu si que vales. Scotti ha presenziato nel format per molte stagioni, ed era un punto fermo del programma dove si è ritagliato anche alcuni suoi spazi. Ha ceduto il posto a Paolo Bonolis a cui ha fatto i suoi migliori auguri.

La decisione di Scotti di non partecipare alla nuova edizione di Tu si que vales ha colto tutti di sorpresa, ed è stata condizionata da motivi che per il conduttore non possono essere messi in secondo piano. Intervistato da SuperGuidatv Scotti ha affermato che ha dovuto fare delle scelte professionali, e anche se non è stato facile doveva fare una selezione tra i tanti impegni che lo occupano quotidianamente. Lasciare Tu si que vales dopo 14 anni non è stato facile, ma per il conduttore ci sono oggi priorità diverse rispetto al passato.

A 69 anni Gerry Scotti desidera pensare più se stesso, alla sua salute, ma soprattutto vuole trascorrere più tempo in famiglia: “Sono stato chiamato a fare talmente tante cose che devo pensare un po’ anche alla mia estate, alla mia salute, ai miei nipoti e a farmi un po’ di vacanze. Quindi la ragione è stata semplicemente quella”. Scotti è così prossimo a godersi un pò di riposo e relax prima di affrontare una nuova stagione tv che a quanto pare lo vedrà impegnato in nuove sfide.

Gerry Scotti, e le nuove sfide tv

Oltre ai motivi personali e famigliari Gerry Scotti ha detto no a Tu si que vales perché durante la prossima stagione tv sarà impegnato in nuovi programmi. Il conduttore non ha rivelato cosa il suo pubblico dovrà aspettarsi, ma sicuramente sarà coinvolto in nuovi format. E’ certo di aver lasciato il talent di Maria De Filippi in buone mani: Bonolis non ha bisogno di auguri, lo ha invitato solo a divertirsi e a godersi l’esperienza che per lui è stata unica.

Intanto il conduttore ha rinnovato il suo contratto con Mediaset. Scotti gode della stima di Piersilvio Berlusconi che a quanto pare per la prossima stagione tv ha puntato su di lui: “Caro Gerry, sei un grande. Artisticamente e umanamente. Insieme continueremo a fare grandi cose e nuovi prodotti. Grazie per tutto il tuo lavoro, sei un vero pilastro della nostra televisione, della nostra Mediaset.”

Gerry Scotti tra i protagonisti della prossima stagione tv di Mediaset

Piersilvio Berlusconi considera Gerry Scotti uno dei pilastri di Mediaset e a quanto pare oltre agli impegni consolidati come quelli di Caduta Libera, Lo show dei record e Striscia la notizia, nella prossima stagione tv sarà protagonista di nuovi format. Il conduttore ha accettato di traghettare al successo i nuovi programmi, e per questo ha detto no a Tu si que vales.

Per ora non ci sono altri dettagli in merito, ma nei prossimi giorni Mediaset rivelerà i palinsesti della stagione tv autunnale. Ci saranno grandi conferme, e a quanto anche anche tantissime novità che sicuramente porteranno alla rete del Biscione risultati positivi.