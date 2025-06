Dopo la scelta a Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno intrapreso un percorso lontano dalle telecamere: come stanno oggi?

Hanno appassionato i telespettatori del dating show di Maria De Filippi per tutto l’inverno fino all’epilogo romantico e inaspettato che li ha ufficialmente resi una delle coppie più belle delle ultimi edizioni. Ora che le luci dei riflettori dello studio di Uomini e Donne sono spenti, molti si chiedono come stia procedendo la storia d’amore tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno.

I due dopo la consueta pioggia di petali rossi si sono tuffati nella quotidianità della vita reale. E’ stato un percorso carico di emozioni, fatto di conoscenze e momenti di forte intensità, ma arriva sempre il momento in cui bisogna affrontare la realtà lontano dalle telecamere. E questo momento per loro dura già da un bel, pò di mesi.

I fan più attenti avevano notato qualche tensione durante la loro prima intervista ufficiale a Verissimo, lasciando aperta la porta a speculazioni su una possibile rottura o su sentimenti incerti. Martina, in particolare, era apparsa più riflessiva, scaturendo l’idea di un riavvicinamento con l’altro protagonista del trono, Gianmarco Steri, che invece com’è noto è andato avanti nel programma in qualità di tronista.

Un passo importante

A distanza di mesi dalla scelta, Martina e Ciro sembrano più affiatati che mai. Non solo non si sono allontanati, ma hanno addirittura fatto un passo importante: convivono. Una scelta che racconta molto più di mille parole e che lascia intuire quanto, al di là delle incertezze iniziali, tra i due si sia costruito qualcosa di profondo e autentico.

Martina ha saputo lasciarsi alle spalle le esperienze precedenti, come quella vissuta a Temptation Island, dove aveva chiuso una relazione significativa. L’incontro con Ciro è stato per lei un nuovo inizio, vissuto con cautela ma anche con crescente fiducia. Ciro, dal canto suo, è riuscito a conquistare la tronista con la sua spontaneità, diventando nel tempo un punto di riferimento saldo.

La loro vita di coppia si racconta, oggi, attraverso i piccoli gesti quotidiani condivisi sui social: messaggi affettuosi, fotografie sorridenti, viaggi all’estero in posti da favola, frasi dolci che lasciano poco spazio ai dubbi. Tra un “caro amore mio ..” e un “E’ cambiato tutto ma non e’ cambiato niente amore mio”, ciò che è evidente è una bella complicità.

Durante una recente intervista con Alessia Grambone, Martina ha confermato che per entrambi si tratta della prima esperienza di convivenza. Un dettaglio che non può passare in sordina. I due quindi stanno vivendo insieme uno dei momenti più importanti della loro vita e come trapela dai social, potrebbe essere l’inizio di una storia vera, fatta di scelte condivise e piccoli passi importanti.