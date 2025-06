Uno dei cavalieri più famosi del programma di Maria De Filippi potrebbe essersi fidanzato. L’avevamo visto nel parterre del trono classico di nuovo deciso a mettersi in gioco per trovare una donna che gli facessi di nuovo battere il cuore, ma a quanto pare l’incontro sarebbe avvenuto lontano dalle telecamere e questo lascia pensare che non lo rivedremo più nel daiting show.

Un vero e proprio colpo di scena, anche perché il cavaliere è sempre stato uno degli “scapoli” più ambiti del parterre del trono classico, grazie alla sua simpatia e al fascino dell’uomo del Sud aveva conquistato tutti. Sembrerebbe che il suo cuore sia tornato a battere, novità che arriva anche in un momento – stando a quanto lui ha raccontato – piuttosto delicato della sua vita.

Cavaliere di Uomini e Donne si fidanza, il colpo di scena

A essersi fidanzato potrebbe essere Armando Incarnato, storico cavaliere del trono over che, però, ancora non era riuscito a trovare l’amore nel daiting show di Maria De Filippi. E adesso, invece, pare che abbia trovato una compagna lontano dallo show di Canale Cinque.

Lo dimostrerebbe una foto che lui stesso ha condiviso sui social, un’immagine in cui si trova al mare, steso su un lettino e c’è una donna appoggiata con la testa addosso a lui, ma ha il volto coperto dalla mano dal cavaliere. Gesto che non sarebbe poi così tanto casuale, Incarnato, infatti, potrebbe aver deciso di coprirla per proteggerla. Il cavaliere di Uomini e Donne ha davvero incontrato l’amore o sarebbe solo una frequentazione estiva? Difficile dirlo, quel che è certo è che non pubblicava un’immagine in compagnia di una donna da tantissimo tempo.

Proprio ultimamente aveva condiviso uno scatto in compagnia della figlia, allegando una lunga e commovente dedica, in cui rivolgendosi alla bambina, le chiedeva di aspettarlo e di non pensare che la sua lontananza fosse dovuta al fatto che non gli manca. Incarnato a Uomini e Donne aveva raccontato delle difficoltà che starebbe avendo per vedere la figlia, spiegando che sta vivendo un momento difficile e doloroso. E adesso quelle parole lascerebbero pensando che stia ancora in attesa di rivedere la bambina.

Nel post, sempre rivolgendosi alla figlia, ha detto che starebbe risolvendo delle cose: “(…) Papà sta solo ultimando delle cose e sta lavorando tutti I giorni mattina e sera “per realizzare i nostri sogni“. Le parole di Armando Incarnato avevano ricevuto moltissimi like e commenti dai tanti followers del cavaliere, in molti lo avevano invitato a farsi forza e a non perdere il coraggio. A quanto pare adesso potrebbe esserci una novità importante nella sua vita, qualcosa che potrebbe avergli dato un po’ di gioia. Per avere conferma del fatto che Armando Incarnato abbia davvero trovato l’amore, dovremo attendere che il cavaliere decida di pubblicare altro o raccontare qualcosa.