La Volta Buona, salotto del primo pomeriggio di Rai Uno, condotto da Caterina Balivo andrà in onda ancora per qualche puntata prima della pausa estiva. Il format dal suo debutto a oggi ha ospitato diversi volti tv e del mondo dello spettacolo e dopo un tiepido inizio ha conquistato dati share rilevanti nonostante la concorrenza dell’altre reti. Nei giorni scorsi la conduttrice ha accolto una showgirl molto nota che si è affermata in tv fine anni novanta inizio duemila.

Un personaggio che ha preso parte a format come Mezzogiorno in famiglia, ma anche Nati per Vincere e Pomeriggio 5 e che ha rivelato talento e professionalità davanti alle telecamere. Ad un certo punto ha scelto di ritirarsi dalle scene e dedicarsi alla famiglia, in particolare voleva essere più presente per il figli: “Mi sono un po’ isolata in questi anni. Non lo so perché, mi volevo concentrare sulla crescita dei bambini. Avevo perso la mamma, mi ero trasferita a Roma e non avevo la famiglia vicina. Adesso sto cambiando, ho iniziato ad andare in cura da una psicoterapeuta”.

L’ex showgirl si è poi lasciata andare ad una confidenza molto privata. Messa a suo agio dalla padrona di casa, le ha confidato commossa di essere in crisi con il marito. Una nuova crisi, non è la prima, che sta avendo dei riscontri inaspettati rispetto alle precedenti. Barbara Chiappini, volto tv molto apprezzato in passato, ha accettato di tornare in video e raccontarsi e ha rivelato dettagli del suo privato che hanno lasciato senza parole anche Caterina Balivo.

Barbara Chiappini: “Abitiamo in due case diverse…”

“In 23 anni l’amore ha conosciuto alti e bassi, questo non è un momento facile, è il terzo allontanamento nell’ultimo periodo”, ha esordito la Chiappini parlando del suo matrimonio con Carlo Marini Agostini. L’ex showgirl ha poi aggiunto: “Le nostre discussioni iniziavano ad avere delle ripercussioni su di loro. Per evitare di esplodere abbiamo deciso di prendere una pausa di riflessione, in due case diverse, dividiamo la gestione dei figli“.

La Balivo ha poi chiesto alla sua ospite quasi in lacrime se si sentisse una moglie svilita e non apprezzata. Barbara Chiappini ha spiegato il motivo di questo ennesimo distacco dal marito: “Vorrei che fosse un po’ più sensibile, ha un carattere molto forte e dice cose che tendono a sminuire le persone. Io ho un animo romantico e sensibile, se fossi stata più forte avrei saputo reagire”. Oggi i due sono distanti come coppia, ma si stanno impegnando per essere due genitori attenti e presenti.

Carlo Marini Agostini, chi è il marito di Barbara Chiappini

Barbara Chiappini è legata a Carlo Marini Agostini da diversi anni. I due hanno una famiglia bellissima e in questo momento stanno vivendo un distacco. Il marito della showgirl non fa parte del mondo dello spettacolo, è una persona molto riservata ed è un manager e imprenditore. Su di lui non ci sono molte informazioni ma secondo alcuni rumors è un amante dello sport e della natura, ha diversi hobby e insieme alla moglie ha scelto di vivere in campagna.

I due si occupano della gestione della loro azienda agricola e degli animali. Hanno due figli: Sveva e Folco a cui l’ex showgirl ha dedicato molto tempo. La coppia ha già vissuto diversi distacchi ma alla fine sono riusciti a superare il momento no e a ritrovarsi. Oggi però la Chiappini non sa se è ancora innamorata del marito: “Non lo so più, questa è la domanda che mi pongo tante volte. Secondo me la serenità è importante, in questo momento mi manca la serenità. Non so se sia giusto superare le discussioni, soprattutto per i due figli che abbiamo insieme.”