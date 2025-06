L’ultima stagione de Il Paradiso delle Signore come di consueto si è chiusa lo scorso Maggio. Il cast oggi è sul set girando le prime puntate del nuovo capitolo che andrà in onda subito dopo l’Estate. Diversi i colpi di scena che caratterizzeranno la nuova edizione de Il Paradiso, non mancheranno infatti momenti inaspettati: tra addi e nuovi arrivi l’amata soap made in Italy promette di emozionare il pubblico e di sicuro non deluderà. Uno dei rumors maggiormente accreditati riguarda l’addio di un personaggio molto amato: Rosa ha scelto di lasciare Milano per amore.

Ma non è la sola che non sarà presente nella prossima stagione, anche Clara è uscita di scena. Le due Veneri hanno avuto un ruolo principale nella narrazione de Il Paradiso delle Signore, ma ora il loro percorso appare terminato. Ovviamente il noto grande magazzino non potrà rimanere senza personale, e non potrà fare a meno delle sue Veneri, per questo ci saranno delle nuove assunzioni. L’arrivo sul set di nuovi volti è atteso e darà alla soap vivacità e novità. Ci saranno nuove atmosfere e dinamiche tutte molto vivaci.

La new entry che sta riscuotendo un certo successo riguarda soprattutto Iuliana Calcatinci, giovane attrice che vestirà i panni di Caterina. Personaggio che sembra avere un carattere vivace e spumeggiante e che movimenterà il set della soap targata Rai Uno. Caterina arriva a Milano con un passato non facile e tutto da scoprire, ha un carattere determinato e il suo vissuto si intreccerà con quello di diversi personaggi. Inoltre è destinata a diventare la Venere più in vista del famoso negozio.

Il Paradiso delle Signore 10 tutte le novità: nuove trame e personaggi

Per il momento la produzione de Il Paradiso delle Signore non ha rivelato nessun dettaglio in merito ai nuovi scenari della soap. Tuttavia è certo che Caterina porterà grandi novità sul set e con lei anche Simone Montedoro che interpreterà Fulvio Rinaldi. La nuova stagione sarà ricca di novità e colpi di scena, e diversi saranno gli intrighi, le passioni e probabilmente non mancheranno nuovi amori.

Il Paradiso delle Signore 10 non deluderà il suo pubblico che oltre ad una nuova narrazione dovrà aspettarsi un cambio look di diversi personaggi. Esigenza di copione legata soprattutto al periodo storico in cui la soap è ambientata che è caratterizzato da diversi cambiamenti sociali e di costume.

Chi è Iuliana Calcatinci, new entry de Il Paradiso delle Signore 10

Iuliana Calcatinci è una giovane attrice di talento che vanta diverse esperienze in teatro. Nonostante la giovane età ha già recitato in “Un amore” di Francesco Lagi ed è nel cast di “Uno sbirro in Appennino” di Renato De Maria con Claudio Bisio. E’ una ragazza determinata che ama recitare. Il debutto ne Il Paradiso delle Signore è per lei un punto di svolta, le darà la possibilità di diventare un volto famigliare al pubblico.

Nel ruolo di Caterina entrerà quotidianamente nelle case degli italiani e le permetterà di crescere professionalmente. Iuliana ha un profilo Instagram attivo dove condivide momenti del suo lavoro e anche della vita privata. Viso acqua e sapone e espressivo per molti è destinata ad affermarsi in tv e anche al cinema.