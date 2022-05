Secondo indiscrezioni sarebbero in corso trattative tra Manuela Arcuri e Mediaset per il Grande Fratello Vip 7.

Secondo il settimanale Oggi i vertici Mediaset starebbero lavorando a una trattativa economica per avere Manuela Arcuri nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Sulla questione al momento non sono emerse conferme, e l’attrice si è sempre detta restia a partecipare ai reality show.

Manuela Arcuri

Manuela Arcuri al GF Vip

Secondo i rumor in circolazione la presenza di Alfonso Signorini come conduttore al GF Vip 7 potrebbe spingere Manuela Arcuri ad abbandonare le sue resistenze contro i reality show e infatti si starebbe parlando di un suo possibile ingresso come concorrente del programma. Sulla questione al momento non sono emerse conferme, e in tanti tra i fan dello show sono in attesa di avere ulteriori notizie in merito.

In passato Manuela Arcuri ha confessato di non aver mai voluto prendere parte ai reality show per via di suo figlio, Mattia (nato dall’amore per suo marito, Giovanni Di Gianfrancesco) a cui ha deciso di dedicare tutto il suo tempo libero. “Mattia mi ha cambiato la vita, le mie attenzioni sono tutte su di lui. Le mie abitudini sono state completamente stravolte, ma ne vale assolutamente la pena!”, ha dichiarato l’attrice a Verissimo.

