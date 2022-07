Lino Banfi ha svelato che lui e sua moglie Lucia Lagrasta sono risultati positivi al Coronavirus. Ecco come stanno.

Lino Banfi, che alcuni giorni fa ha commosso l’Italia con la sua lettera indirizzata al Papa, ha svelato che lui e sua moglie Lucia Lagrasta sono entrambi risultati positivi a Covid-19. Fortunatamente le condizioni di salute dell’attore e di sua moglie al momento sarebbero buone: “Come stiamo? Per fortuna bene. Io, come può sentire mentre parliamo, ho un po’ di tosse, Lucia neanche quella. L’abbiamo scoperto per caso. È venuto a casa il medico per un prelievo a mia moglie e mi ha detto ‘Lino, sei stato all’estero, facciamo un tampone per sicurezza’. Ero andato in Canada, a Toronto, per ritirare un premio alla carriera e mi sembrava giusto controllare, anche se sono arrivato a 86 tamponi! Davvero, ho fatto il conto. Ormai ho il naso come un pugile. Siamo risultati tutti e due positivi, dobbiamo aspettare che passi”, ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni.

Lino Banfi e sua moglie sono in isolamento a causa della loro positività al Coronavirus. Nonostante la malattia i due sono sereni: le loro condizioni sono stabili e soprattutto sono insieme.

Lino Banfi alcuni giorni fa ha commosso i suoi fan con una lettera indirizzata al Papa e in cui gli chiedeva di pregare affinché lui e sua moglie morissero insieme, perché lui non avrebbe mai potuto sopravvivere al grande amore della sua vita. A Tv Sorrisi e Canzoni l’attore ha confessato: “Quando ha saputo che avevamo il Covid, Lucia è stata quasi contenta. Ha detto: ‘Meno male, lo abbiamo preso insieme, sennò avremmo dovuto stare separati, una da una parte e uno dall’altra’”.

