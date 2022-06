In occasione del 1° compleanno della piccola Lilibet Diana, Harry e Meghan hanno acconsentito a diffondere la sua prima foto sui social.

Sui social è rapidamente diventata virale in tutto il mondo la prima foto della piccola Lilibet Diana, la seconda figlia del Principe Harry e di Meghan Markle. La bambina è estremamente somigliante al padre (specie per quanto riguarda i capelli, rossi come quelli del fratello maggiore, Archie). La foto è stata scattata il 5 giugno in occasione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta.

Lilibet Diana: la prima foto

Per un anno il volto della piccola Lilibet Diana è stato tenuto nascosto al mondo intero, ma in occasione del 1° compleanno della bambina i suoi genitori, Harry e Meghan, hanno deciso di fare “uno strappo alla regola” e di acconsentire alla diffusione di una sua foto. Nell’immagine la bambina è intenta a giocare su un prato e in molti non hanno potuto fare a meno di notare la sua straordinaria somiglianza con il padre Harry alla sua età.

La piccola Lilibet Diana (chiamata così in onore della bisnonna, la Regina Elisabetta, e della compianta nonna Diana) è la prima nipote della sovrana ad essere nata su suolo americano. Lei e i suoi genitori vivono a Santa Barbara, in California, e hanno fatto ritorno nel Regno Unito nei giorni scorsi per prendere parte ai festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina.

