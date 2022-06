Il cantante Justin Bieber ha rimandato alcune date del suo tour a causa di una non meglio precisata malattia.

I fan di Justin Bieber sono in ansia per le condizioni di salute della celebre popstar che in queste ore, attraverso i social, ha annunciato di dover rimandare tre date del suo tour a causa di alcuni problemi di salute causati dalla sua malattia. Il cantante non ha specificato di quale malattia si tratterebbe e si è limitato a dire: “Non riesco a credere a quello che sto per dire”, e ancora: “La malattia sta peggiorando. Ho il cuore spezzato perché dovrò rimandare i prossimi show (ordini dei dottori)”.

Justin Bieber

Justin Bieber: la malattia

C’è grande preoccupazione attorno a Justin Bieber, che in queste ore ha annunciato di dover rinviare delle date del suo tour per una non meglio precisata malattia. Qualcuno ha ipotizzato possa trattarsi della malattia di Lyme, patologia con cui lui stesso ha ammesso di aver convissuto alcuni anni fa. La malattia è tornata a farsi sentire riacutizzando i suoi sintomi? Al momento sulla questione tutto tace e Bieber ha preferito non rompere il silenzio con i suoi fan. Il cantante, intanto, può contare sul supporto di sua moglie Hailey Baldwin, che gli è sempre rimasta accanto.

