Secondo indiscrezioni Hailey Baldwin aspetterebbe il primo figlio insieme al marito, la popstar Justin Bieber.

Cicogna in arrivo per Justin Bieber e Hailey Baldwin? L’indiscrezione lanciata dal magazine Radar Online è rapidamente diventata virale in rete, ma la stessa top model l’ha smentita pubblicamente. “Non sono incinta, lasciatemi in pace”, avrebbe tuonato via social la modella, che ormai da anni fa coppia fissa con Justin Bieber.

Justin Bieber

Hailey Baldwin: l’indiscrezione sulla gravidanza

Nelle ultime ore in rete è diventato sempre più insistente un rumor secondo cui Hailey Baldwin avrebbe atteso quello che sarebbe stato il primo figlio della superstar Justin Bieber. La notizia è stata smentita dalla stessa modella, che in passato non ha fatto segreto di non avere fretta rispetto all’idea di avere un figlio.

Lei e Bieber sono convolati a nozze nel 2018 e oggi sembrano essere più felici ed uniti che mai, ma al momento l’idea di costruire una famiglia tutta loro non sembra averli minimamente sfiorati. “Sono una ragazza ambiziosa con molti progetti. Accadrà, ma non ora”, aveva dichiarato Hailey in una delle sue ultime interviste a Grazia. La coppia stupirà i fan con l’annuncio di una gravidanza tra qualche anno? In tanti sperano proprio di sì!

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG