A pochi giorni dal discusso pugno dato da Will Smith a Chris Rock alla notte degli Oscar, l’Academy e il comico hanno rotto il silenzio.

Attraverso un comunicato ufficiale l’Academy si è scusata per come sarebbe stato gestito il caso del pugno di Will Smith alla notte degli Oscar e ha anche fatto sapere che l’attore, nonostante l’esortazione a lasciare la sala, si sarebbe opposto (e avrebbe anche ricevuto il premio Oscar per il suo ultimo film).

Nel frattempo Chris Rock, che ha ricevuto un pugno dall’attore per una battuta su sua moglie Jada Pinkett, ha dichiarato a Variety: “Sto ancora elaborando quello che è successo. A un certo punto parlerò di quella me**a. E sarà serio e divertente”.

Will Smith

Will Smith e Chris Rock: le parole del comico

Chris Rock ha fatto sapere che parlerà di quanto accaduto alla notte degli Oscar tra lui e Will Smith che, nel frattempo, ha rilasciato un comunicato di scuse attraverso i social. L’Academy ha preso le distanze dalla vicenda ma ha anche fatto sapere di non aver gestito al meglio il fuori programma (le cui immagini stanno facendo il giro del mondo). Al momento sembra che il ritiro dell’Oscar a Will Smith non sia in discussione, ma in tanti si chiedono se l’attore verrà escluso dai prossimi eventi organizzati dall’Academy.

Sulla vicenda nelle ultime ore si è espresso anche Jim Carrey, che ha fatto sapere di essere indignato per quanto accaduto.

